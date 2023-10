Paulina Sykut-Jeżyna niczym porcelanowe laleczka i Alżbeta Lenska z obłędnym dekoltem! Spotkały się w ważnej inicjatywie

W społeczną akcję szerzenia świadomości na temat profilaktyki raka piersi zaangażowała się prezenterka, Małgorzata Rozenek-Majdan - ambasadorka marki Gliss.

Prawda jest taka, że o samobadaniu piersi mówi się wiele i to od wielu lat, ale mimo to kobiety wciąż niewystarczająco się badają, bo nie wiedzą, jak to robić, nie są odpowiednio przeszkolone. Często również dlatego, że się po prostu boją. Mają obawy, że jeśli coś wykryją, to zostaną z tym same. Niezwykle podoba mi się misja Różowego Patrolu - wspólnota kobiet, która daje silne poczucie, że nigdy żadna kobieta nie będzie sama - gdziekolwiek mieszka i kimkolwiek jest. To jest kolosalne wsparcie nie tylko w zakresie informacji, ale przede wszystkim emocjonalne i psychiczne - mówiła Małgorzata Rozenek-Majdan.