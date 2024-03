Paweł Kukiz ma zabójczo piękne córki! Julia, Pola i Hanna odziedziczyły urodę po tacie?

Paweł Kukiz ma trzy przepiękne córki!

Paweł Kukiz to postać, która od już od wielu lat nieustannie budzi ogromne emocje. Niegdyś za sprawą swojej twórczości muzycznej, dziś jako polityk. Dawny lider słynnego zespołu Piersi w 2015 roku wstrząsnął opinią publiczną, gdy zapowiedział, że zamierza kandydować na Prezydenta Polski. Co więcej, osiągnął on wówczas rewelacyjny wynik ponad 20% głosów, tym samym plasując się na trzecim miejscu i stając się jedną z najpopularniejszych person na polskiej scenie politycznej.

Niestety po dawnej popularności politycznej Pawła Kukiza nie ma już praktycznie śladu. Jak zostanę politykiem, to naplujcie mi w ryj i mówcie do mnie sz**to - mówił przed laty muzyk. Słuchacze i wyborcy Pawła Kukiza okazali się być niezwykle pamiętliwi i po tym, jak w ostatnich wyborach parlamentarnych wystartował z list Prawa i Sprawiedliwości, nieustannie zalewają go lawiną hejtu. Choć Paweł Kukiz stracił sporo w oczach wielu ludzi, to wciąż może liczyć na wsparcie ukochanej rodziny.