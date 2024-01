Piękne dziewczyny z „Zatoki szpiegów”. Maria Świłpa i Wiktoria Supryn zachwycają talentem i urodą! Ile mają lat? Gdzie jeszcze grały?

„Zatoka szpiegów” nowym przebojem TVP?

Na antenie Telewizji Polskiej oglądać możemy już nowy serial pt. „Zatoka szpiegów”, którego akcja osadzona jest w czasach II wojny światowej. Gdynia. Lato roku 1940. Franz Neumann to 24-letni porucznik Abwehry. Jego ojczym jest wysokim oficerem gdańskiej policji. Wychowywał Franza twardą ręką, więcej ciepłych uczuć rezerwując dla jego młodszego brata Otto, który niedługo wyrusza w pierwszy rejs bojowy na niszczycielu. Franz jest oddelegowany do współpracy z Krigsmarine, jego bezpośrednim przełożonym jest komandor Kessler. Franz nie stroni od alkoholu, a także narkotyków, o które nie trudno w portowym mieście.

Podczas jednej z wizyt w knajpie wdaje się w bójkę w obronie kelnerki Anny. Dziewczyna pozwala, by Franz odprowadził ją do domu. Na miejscu okazuje się, że Anna jest Polką, którą Franz znał z czasów, kiedy byli jeszcze dziećmi. Gdy Anna sugeruje Franzowi, że jego ojciec był Polakiem, ten nie kryje wściekłości. Robi się agresywny i nieoczekiwanie traci świadomość. Budzi się dopiero następnego ranka i odkrywa leżące pod oknem kamienicy zwłoki Anny. Wszystko wskazuje na to, że dziewczyna zginęła wyrzucona z okna. Franz ucieka z miejsca zdarzenia. Wkrótce odnajduje go barman Johann, który pokazuje Franzowi zdjęcia, wskazujące na to, że to on zabił Annę....