„Zatoka szpiegów” serialowym hitem TVP? Oceniamy pierwsze odcinki! [RECENZJA]

O czym jest „Zatoka szpiegów”?

To nie będzie klasyczna recenzja. To będzie swoisty zbiór myśli, bo precyzowanie osądów na podstawie jedynie dwóch odcinków może być krzywdzące dla całości. Lub wręcz przeciwnie. W przypadku „Zatoki szpiegów” pierwsze epizody są jedynie wprowadzeniem do całej historii i zarysowaniem tego, kto jest kim.

Nowy Hans Kloss?

I to może być największą siłą i wartością „Zatoki szpiegów”. Pierwsze dwa odcinki serialu zadają więcej pytań niż udzielają odpowiedzi, ale jednocześnie tkają kilka nici, które mają szansę przerodzić się w ciekawe wątki. Oczywiście, nie wszystko jest tutaj w pełni udane; często obserwujemy scenariuszowe skróty, jak chociażby w momencie zawiązania głównej intrygi, „pomagającej” zrekrutować Neumanna do polskiego ruchu oporu, gdzie trudno uwierzyć w autentyczność tego, co widzimy na ekranie. Dodajcie do tego Niemców, którzy mówią praktycznie wyłącznie po polsku... no ale takimi prawami rządzi się telewizja, która nastawiona jest na wysoką frekwencję przed telewizorami, a polskie napisy z pewnością nie do końca byłyby temu sprzyjające.