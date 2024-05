„Pierwsza miłość” odcinek 3841. Karol dowiaduje się o zdradzie żony i dostaje udaru! Lekarze uratują jego życie? [STRESZCZENIE ODCINKA] Redakcja Telemagazyn

„Pierwsza miłość” - tuż przed wakacyjną przerwą dojdzie do dramatycznych wydarzeń. Prawda o romansie Ewy i Michała w końcu wychodzi na jaw. Gdy Karol dowiaduje się o zdradzie żony, zasłabnie i trafi do szpitala z podejrzeniem udaru. Czy lekarzom uda się go uratować? Sprawdźcie, co się wydarzy w 3841. odcinku „Pierwszej miłości”!