„Pierwsza miłość” odcinki 3676 - 3679. Kalina straci córeczkę! Zdesperowany Krystian porwał Marlenkę?! [STRESZCZENIA ODCINKÓW]

„Pierwsza miłość” - co się wydarzy w najnowszych odcinkach?

Już niebawem czekać będą na nas kolejne emocjonujące odcinki „Pierwszej miłości”. Co tym razem wydarzy się w serialu? Nieoczekiwanie po kilku latach do Wrocławia wraca Krystian i od jego powrotu w życiu Kaliny zaczynają się dziać mocno niepokojące rzeczy. Kalina dostanie bukiet kwiatów, jednak nie będzie zachwycona, gdy się dowie, kto jest nadawcą tej niespodzianki.

Zdesperowany Krystian bardzo chce widzieć się z córką i robi wszystko, aby przekonać niechętną Kalinę do tego, aby wreszcie pozwoliła mu na spotkanie z Marlenką. Niedługo później okazuje się, że dziewczynka w tajemniczych okolicznościach znika z przedszkola. Przerażeni Kalina i Oskar są pewni, że za porwaniem Marlenki stoi Krystian. Jednocześnie Ewa próbuje dowiedzieć się od syna co działo się z nim przez trzy lata jego nieobecności. Martwiła się i bała, że już nigdy więcej go nie zobaczy. Krystian, jednak unika odpowiedzi. Ma mroczne tajemnice, którymi przynajmniej na razie nie chce się dzielić.