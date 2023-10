„Pierwsza miłość” odcinki 3690 - 3694. Marysia wyląduje w więzieniu! Grozi jej śmiertelne niebezpieczeństwo! [STRESZCZENIA ODCINKÓW] Karol Gawryś

„Pierwsza miłość” - w najnowszych odcinkach dojdzie do wielu dramatycznych wydarzeń. Wszystko wskazuje na to, że Marysia ponownie wyląduje za kratkami. Przez desperacką ucieczkę swojej siostry, Marysi grozi ogromne niebezpieczeństwo. Sprawdźcie, co się wydarzy w nowych odcinkach „Pierwszej miłości”!