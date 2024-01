„Pierwsza miłość” odcinki 3737 - 3741. Kolejna śmierć w serialu! Tragiczny finał śledztwa Arka i Marty

„Pierwsza miłość” - co się wydarzy w najnowszych odcinkach?

Jednocześnie sporo dzieje się również u Grażyny, która ma coraz większą słabość do swojego asystenta. On bezwzględnie to wykorzystuje. Grażyna oddaje mu do dyspozycji luksusowy apartament. Nie zdaje sobie sprawy, że Borys knuje wobec niej jeszcze mroczniejszą intrygę. Planów nowego asystenta Grażyny nie zmienia nawet to, że ta prawie nakrywa go w łóżku z dziewczyną. Przebiegły Borys w ostatniej chwili unika zdemaskowania. Przekonany o własnej przebiegłości ma coraz mniej zahamowani wobec szefowej.