„Pierwsza miłość” odcinki 3742 - 3749. Seweryn zamordował Kazana?! Tragiczny finał konfliktu z mężem Kazanowej [STRESZCZENIA ODCINKÓW]

„Pierwsza miłość” - co się wydarzy w najnowszych odcinkach?

W najbliższych odcinkach „Pierwszej miłości” przybyły do Wadlewa stary Kazan coraz śmielej sobie poczyna i nie ustaje w terroryzowaniu wsi oraz szantażowaniu swojej byłej żony. Po ostatnim zachowaniu Kazana wobec Karoliny Seweryn nie wytrzymuje i dochodzi do ich konfrontacji. Seweryn nie miał wyboru po tym, co Kazan zrobił Karolinie. Musiał rozprawić się z nim i nie pozwolił na to, aby nawet Andrzejek stanął mu na drodze. Spotkanie rywali okazało się tragiczne w skutkach.

Andrzejek jest załamany informacją o tragicznym losie ojca. Wini matkę o to, że nie powstrzymała męża przed konfrontacją z Kazanem. Seweryna niedługo później zatrzymuje policja i zamyka go w areszcie, gdzie oczekuje na proces. Niedługo później Seweryn ku zaskoczeniu swojej obrończyni, przyznaje się na sali sądowej do zabójstwa Kazana. Mieszkańcy Wadlewa pozostają solidarni z Sewerynem, bo Kazan dręczył ich wszystkich. Co naprawdę się wydarzyło podczas spotkania Seweryna ze starym Kazanem? Faktycznie doszło do morderstwa?