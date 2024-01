„Pierwsza miłość” odcinki 3747 - 3751. Kacper oświadczy się Marysi?! Zazdrosny Michał pokrzyżuje mu plany! [STRESZCZENIA ODCINKÓW]

„Pierwsza miłość” - co się wydarzy w najnowszych odcinkach?

ZOBACZ ZDJĘCIA Z PRZYSZŁYCH ODCINKÓW„PIERWSZEJ MIŁOŚCI”

W najbliższych odcinkach „Pierwszej miłości” związek Marysi i Kacpra wciąż będzie rozkwitał. Zakochany po uszy Nowaczyk postanawia odwiedzić Bartka, aby naradzić się z nim przed zadaniem Marysi bardzo ważnego pytania. Wieści o tym, że Kacper ma zamiar zorganizować Marysi wyjątkową, romantyczną niespodziankę dotrą w końcu do Michała. Zazdrosny o byłą żonę Domański podejrzewa, że chodzi o oświadczyny i zrobi wszystko, aby do nich nie dopuścić.

Z kolei w Waldlewie wciąż nie milknę echa zabójstwa Kazana, który tygodniami terroryzował wieś. Mieszkańcy Wadlewa pozostają solidarni z Sewerynem, który wymierzył sprawiedliwość byłemu mężowi Kazanowej. Organizują protesty pod aresztem, aby go uwolniono. Nieoczekiwanie Seweryn ku zaskoczeniu swojej obrończyni, przyznaje się na sali sądowej do zabójstwa Kazana, czym zaprzepaści szansę na wcześniejsze opuszczenie więzienia. Co się jeszcze wydarzy w „Pierwszej miłości”?