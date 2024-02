„Pierwsza miłość” odcinki 3762 - 3766. Piotrek wyzna Marcie miłość na łożu śmierci! To już jego koniec w serialu? [STRESZCZENIA ODCINKÓW]

„Pierwsza miłość” - co się wydarzy w najnowszych odcinkach?

W najbliższych odcinkach „Pierwszej miłości” Marta będzie miała poważny dylemat uczuciowy pomiędzy Arkiem a Piotrkiem. Sytuacja między jej chłopakiem a przyjacielem zdaje się być coraz bardziej napięta. Marta domyśla si nawet, że Arek i Piotrek pobili się o nią. Niedługo później dochodzi do dramatycznych zdarzeń związanych z prowadzonym przez Arka śledztwem dziennikarskim.

Samochód, w którym jechali razem Arek i Piotrek uległ poważnemu wypadkowi. Marta widzi dopalający się wrak auta i nie może uwierzyć, by któryś z nich mógł przeżyć. Okazuje się jednak, że Arkowi nic się nie stało, za to Piotrek w bardzo złym stanie trafia do szpitala, gdzie lekarze próbują go uratować. Gdy Piotrek walcząc o swoje życie widzi odwiedzającą go Martę, uświadamia sobie, kogo tak naprawdę kocha. Czy uda mu się przeżyć?