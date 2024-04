„Pierwsza miłość” odcinki 3796 - 3780. Kalina ląduje w więzieniu i traci córeczkę! Krystian triumfuje! [STRESZCZENIA ODCINKÓW]

„Pierwsza miłość” - co się wydarzy w najnowszych odcinkach?

W najnowszych odcinkach „Pierwszej miłości” dojdzie do wielu dramatycznych wydarzeń. Krystian, który szykuje się na sądową batalię z Kaliną o ich córeczkę Marlenkę, zdaje sobie sprawę z tego, że ma naprawdę małe szanse na wygraną. Zdesperowany godzi się na pomoc ze strony Oliwki, z która obmyśliła okrutny plan, jak pogrążyć Kalinę.

Niczego nieświadoma mama Marlenki wpada w pułapkę. Była Krystiana podrzuca Kalinie narkotyki przez co trafia do aresztu śledczego. U Oskara pojawia się policja i chce zabrać mu Marlenkę. Krystian triumfuje, a Kalina musi walczyć za kratkami o przetrwanie. Oskar próbuje ratować ukochaną, ale cała ta sytuacja zaczyna go przerastać. Nieoczekiwanie Sandra postanawia pomóc Oskarowi w ratowaniu Kaliny. Krystian zaprzecza, że maczał palce w aresztowaniu swojej byłej partnerki. Jednocześnie Kalina wciąż walczy w celi o przetrwanie i marzy tylko o tym, żeby znowu zobaczyć córeczkę.