„Pierwsza miłość” odcinki 3801 - 3808. Wielki powrót Melki! Szybko znalazła sobie nowego męża! [STRESZCZENIA ODCINKÓW]

„Pierwsza miłość” - co się wydarzy w najnowszych odcinkach?

W najnowszych odcinkach „Pierwszej miłości” stanie się to, na co widzowie tak bardzo długo czekali. Do serialu powróciła Melka! Piotrek jest przekonany, że Melka przebywa we Wrocławiu, tylko się ukrywa. Próbuje ją wyśledzić. Jego obawy co do bezpieczeństwa Melki rosną. Tymczasem Marysia dostaje intrygujący SMS z nieznanego numeru. W końcu dochodzi do długo wyczekiwanego spotkania Piotrka z Melką.