Piotr Zelt w szczerym wywiadzie o córce, partnerce i rodzicach. „Nie trwonię energii. Jestem skoncentrowany”

- Znalazłeś na to sposób? Tak. Sport. Lekki, spokojny trening. Jeśli mam czas w trasie, to zawsze korzystam z siłowni, basenu czy sauny. To znakomicie mnie regeneruje.

- Pół wieku, które przekroczyłeś, dało Ci pretekst do podróży do przeszłości? Z czego jesteś dumy? Dla mnie, jako mężczyzny, na pewno jednym z ważniejszych wydarzeń w życiu i największym szczęściem, były narodziny córki. Nadia ma już piętnaście lat i jestem z niej bardzo dumny. Rośnie na wspaniałą kobietę. Dosłownie, bo ma 182 centymetry wzrostu. Wcześniej, decyzja o pójściu do szkoły filmowej, bo zaważyła na całym moim późniejszym życiu. Ośmioletnie doświadczenie w pracy w Teatrze Dramatycznym i oczywiście „13 posterunek", który spowodował szeroką rozpoznawalność mojej osoby i zaważył o zawodowych losach. I oczywiście pojawienie się w moim życiu Kasi, z którą jestem już blisko dziesięć lat. To jest bardzo ważny moment w moim życiu. Jestem szczęściarzem.

- Wnioskuję, że wasza relacja jest dobra, bliska, oparta na szacunku i zaufaniu. Jak spędzacie razem czas? Staram się uczestniczyć w ważnych dla niej momentach, jak chociażby zakończenie roku szkolnego, impreza szkolna czy występ artystyczny. Nadia należała do łódzkiego zespołu ludowego „Harnam", który nazywam "małym Mazowszem". Poza tym, takim naszym czasem są wakacje. Mamy letnie rytuały, do których należy pobyt na Półwyspie Helskim, na kempingu. Wiedziemy wtedy typowe życie obozowe, biwakujemy, surfujemy, rozmawiamy. Cieszę się, że udało mi się zaszczepić w Nadii bakcyla windsurfingu. Dziś sama dopomina się o wyjście na wodę i pływanie na desce. Oswajamy się z coraz silniejszym wiatrem i wchodzimy na wyższy stopień wtajemniczenia, żeby miała z tego jak największą frajdę.

- Przeglądasz się w oczach swojej córki? Bardzo często. Dla mnie istotne jest to, jaką mamy ze sobą relację, jak ona mnie odbiera, jak się komunikujemy. Jestem dumny z tego, że Nadia ma do mnie zaufanie. Zawsze trzymałem się zasady, żeby nigdy mojej córki nie okłamywać. Moje tak znaczy tak, nie znaczy nie. I ona z tym nie dyskutuje. Jeśli jej coś obiecuję, czuję, że ma tę wewnętrzną pewność, że ja to zrealizuję.

- Dmuchasz w żagle swojego dziecka. Piękne. To jest bardzo piękne. Dosłownie i w przenośni, bo to buduje relację na całe życie. Zawsze, do końca swoich dni będę ojcem, który daje poczucie bezpieczeństwa, kibicuje, rozbudza marzenia, uczy i pokazuje świat. Latem mamy Hel, a zimą narty. Oboje kochamy góry. Na początku pandemii odwołali nasz wyjazd do Włoch, ale później spędziliśmy razem w górach bardzo dużo czasu. Nadia była na nauczaniu zdalnym, a ja pracowałem w Zakopanem jako instruktor narciarski. Po lekcjach zabierałem ją na stok. To były fantastyczne dwa miesiące.

- Co Nadia ma po Tobie?

Poza wzrostem? (uśmiech - przyp. red.). Jest osobą pogodną, otwartą na ludzi i na świat. Jest empatyczna, ciepła, radosna i troskliwa. Zawsze na tak. Natomiast poczucie humoru, błyskotliwe, z nutą uszczypliwości, autoironię, którą uwielbiam, ma po swojej mamie, mojej byłej żonie, Ewie. Uśmiech ma po mnie, oczy po Ewie. Kiedy znajomi widzą mnie z Nadią mówią, że jest bardzo do mnie podobna, jak widzą Ewę z Nadią mówią, że do niej jest bardzo podobna, a kiedy widzą nas we troje to jednak, że do Ewy. Klasyczny miks.(uśmiech - przyp. red.).

- Wspomniałeś o zespole tańca ludowego. Czy to oznacza, że będzie podążała konsekwentnie artystyczną drogą?

Niewykluczone, że tak może być. Nie namawiam, nie naciskam. Cokolwiek w życiu wybierze, będę jej kibicował. Natomiast przyglądam się jej zainteresowaniom i deklaruję wsparcie. Ma dość dobry słuch, ładnie śpiewa, tańczy. Zobaczymy, co dalej. Być może będzie chodziła na zajęcia musicalowe. Jeśli tak, to nakreśla kierunek jej marzeń.