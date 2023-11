Pogrzeb Cezarego Olszewskiego. Rodzina i przyjaciele opłakują zmarłego 42-latka

Ostatnie pożegnanie Cezarego Olszewskiego

Kim był Cezary Olszewski?

Cezary Olszewski urodził się 17 lipca 1981 roku w Ostrołęce. Chociaż był absolwentem Wyższej Szkoły Handlu i Prawa im. Ryszarda Łazarskiego w Warszawie, to jego największą pasją był taniec. To, że kocha tańczyć, odkrył jeszcze będąc w szkole podstawowej. Szybko zaczął osiągać sukcesy; wygrywał turnieje Światowej Federacji Tańca Sportowego (IDSF), a także był finalistą otwartych mistrzostw Polski w tańcach standardowych. Mając jedynie 16 lat, uzyskał najwyższą międzynarodową klasę „S” w tańcu latynoamerykańskim oraz standardowym.

W poniedziałek, 30 października br., do mediów dotarła wiadomość, że Cezary Olszewski z "Tańca z gwiazdami" nie żyje. Tancerz miał zaledwie 42 lata. Jego ciało znaleziono w hotelu w Ostrołęce.…

Nic więc dziwnego, że lata później tancerzem zainteresowali się producenci „Tańca z gwiazdami”, którzy zaprosili go do programu. To był strzał w dziesiątkę, bowiem Cezary Olszewski, partnerując Magdalenie Walach, wygrał 7. edycję „TzG”!