Polały się łzy! Anita Sokołowska odeszła z „Przyjaciółek”! Co się stanie z Zuzą?

Anita Sokołowska w swoich mediach społecznościowych opublikowała wpis, w którym żegna się z ekipą serialu.

Chciałam Was poinformować, że moja przygoda z „Przyjaciółkami” w tym sezonie się kończy. Przychodzi taki moment w życiu, kiedy serce i głowa mówią Ci, że potrzebują zmiany. Jestem głęboko przekonana, że dalej będziecie śledzić losy moich Przyjaciółek, bez energii mojej Zuzy. Dziewczyny - Struzia, Lisza i Soszka, są wspaniałymi aktorkami, przeżyłyśmy wiele chwil razem na planie, doświadczałyśmy razem różnych emocji prywatnych i zawodowych, ale ZAWSZE byłyśmy dla siebie w wielkim szacunku i byłyśmy dla siebie wsparciem - z całego serca Wam Dziewczyny dziękuję. Chcę również podziękować wszystkim Aktorkom i Aktorom, Osobom Aktorskim, z którymi miałam zaszczy i przyjemność spotkać się na planie „Przyjaciółek” - w szczególności Dorocie Kolak, która w serialu gra Matkę Zuzy - Dorota, jesteś wielką inspiracją, ale też „drogowskazem”, jak uczciwie można pracować w tym zawodzie. Dziękuje producentowi Michałowi Kwiecińskiemu - @aksonstudio i kierownikowi produkcji - Pawłowi Gabrysiowi, za życzliwość i opiekę przez tyle lat i stacji @polsatofficial. DZIĘKUJĘ CAŁEJ EKIPIE, która jest odpowiedzialna za efekt naszego serialu - dziewczyny z makeup i garderoby, reżyserka/reżyserzy, operatorzy, świetliki, pion scenograficzny, rekwizytorzy/rekwizytorki, dyżurni planu, produkcja, biuro, montażyści, scenarzystki, to Wasz wielki sukces - stworzyć serial, który cieszy się tak wielką sympatią widzów przez tyle lat - chylę czoło przed Wami i pozostaje w wielkim szacunku do Waszej pracy. I przede wszystkim dziękuję Wam, Widzom, BO BEZ WAS NIC !!! Dziękuję za to doświadczenie. Do zobaczenia na szlaku. Zapraszam Was na „Przyjaciółki” - i ostatnie odcinki z moim udziałem. Przede mną nowe wyzwania aktorskie i reżyseria spektaklu.