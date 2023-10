Premiera filmu „Święto ognia” przyciągnęła plejadę gwiazd! Anna Iberszer i Tomasz Drabek, Katarzyna Herman, Kinga Preis, Maria Dębska i inni

W warszawskim kinie Cinema City Sadyba odbyła się premiera nowego filmu Kingi Dębskiej „Święto ognia” według prozy Jakuba Małeckiego. Fabułę filmu stanowi wzruszająca historia dwóch sióstr: Łucji - zdolnej baletnicy Teatru Narodowego i niepełnosprawnej Anastazji, 20-latki przykutej do wózka inwalidzkiego. Film już został dostrzeżony i nagrodzony na tegorocznym Festiwalu Filmowym w Gdyni. Rola Kingi Preis została uznana za Najlepszą Drugoplanową Rolę Kobiecą, a Paulina Pytlak za rolę niepełnosprawnej dziewczyny przykutej do wózka dostała statuetkę w kategorii Debiut Aktorski.

Ten film nas zmieniał, prowadził, na planie działo się coś istotnego - czułam to ja i cała nasze filmowa ekipa. Wiedzieliśmy, że robimy coś istotnego, że to ważna sprawa, o której chcemy opowiadać. Powiedzenie jednym zdaniem, o czym jest ten film, jest bardzo trudne. To film między innymi o tym - bez demagogii i nauczania - abyśmy otworzyli się na innych ludzi, którzy mogą być odmienni od nas, inaczej postrzegać rzeczywistość. Oni też mogą mieć swoje racje - mówi o tej produkcji Kinga Dębska.

- Warto brać takie dary od losu, a takim była dla mnie propozycja roli Anastazji w tym filmie. Telefon o tym, że wygrałam casting do tej roli otrzymałam w Dzień Dziecka, to był najlepszy dzień w moim życiu. Od razu dostałam też zaproszenie na piknik z dziećmi z porażeniem. Kontakt z tym dziećmi był bardzo ważny, bo dzięki temu zaczęłam uczyć się, jak z nimi się komunikować, jak rozmawiać - powiedziała Paulina Pytlak. Potem aktorka spotykała się z dziećmi z porażeniem mózgowym jako wolontariuszka, podobnie zresztą jak Kinga Preis czy Tomasz Sapryk, który zagrał ojca Anastazji. W rolę siostry Anastazji - Łucję wcieliła się zawodowa tancerka baletowa - Joanna Drabik. - Jestem tancerką Teatru Narodowego, mam duże doświadczenie zawodowe. Tancerze to też aktorzy, którzy kontaktują się z widzem ciałem. Najtrudniejsza była dla mnie interpretacja tekstu, bo to zupełnie coś nowego. Myślę, że dla Kingi Dębskiej zatrudnienie tancerki baletowej, bez wcześniejszego doświadczenia aktorskiego, też było ryzykowne - powiedziała Joanna Drabik.

źródło: AKPA.