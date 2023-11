Premiera kolekcji Rabanne H&M. Zobacz zdjęcia! Julia Kuczyńska, Ada Fijał, Natasza Urbańska, Edyta Zając, Karolina Gilon i inni

Trudno wyobrazić sobie lepsze miejsce na premierę Rabanne H&M niż ostatnie piętro warszawskiego Skylinera. Blisko nieba, w kosmicznie zaaranżowanej przestrzeni królowały dyskotekowe kule i mieniące się srebrno- złote elementy z metaloplastyki nawiązujące do nurtu space age, którego jednym z twórców był Paco Rabanne.

W najnowszej kolekcji RABANNE H&M więcej znaczy więcej! Energetyczna kolekcja połyskujących, przyciągających wzrok elementów, łączy odważny design z innowacyjnym rzemiosłem. Kolekcja obejmuje odzież damską, męską, obuwie i akcesoria, a także kapsułę H&M Home, która uzupełnia kolekcję. Inspirowana futurystyczną sztuką dizjanerską założyciela domu Paco Rabbane, który swoje ubrania tworzył z metalu, formowanego plastiku i papieru i na nowo zdefiniował styl glamour. Dyrektor kreatywny domu mody Rabbanne doskonale skompilował styl retro z casualową swobodą, jaką możemy obserwować na ulicach dużych miast. Kultowa, metaliczna siateczka, lustrzane błyskotki, przezroczystości. W przypadku kobiet dominują błyszczące wersje kultowych dwuczęściowych sukienek i sukienek z metalicznej siateczki, a także błyszczące sukienki na ramiączkach i spódnice maxi wysadzane paillette w bogatej w złoto, srebro i fiolet. Konkurują one o uwagę z romantycznymi szyfonowymi sukniami ozdobionymi kryształkami dżetów i sukienkami z dżerseju z nadrukiem lamparta.

Metalik - trend, który pokochały gwiazdy. Metaliczne sukienki, kreacje z metalicznymi elementami i "kosmiczne" stylizacje - tak to nosi Julia Wieniawa, Viki Gabor, Maffashion, Ania Wyszkoni, Paulina Sykut-Jeżyna i inne

Podszedłem do tej kolekcji z chęcią stworzenia integracyjnej, instynktownej wizji zabawy, wyciągając zabawną stronę Rabanne cekinami oraz równoważąc je krawiectwem z lat 70. Paco Rabanne był geniuszem, jeśli chodzi o radykalny design i innowacyjne materiały; cieszę się, że mogę kontynuować tę filozofię dzięki kolekcji, która czyni nasze projekty ikony bardziej dostępnymi, a także przesuwa granice zrównoważonego rozwoju - mówił Julien Dossena, dyrektor kreatywny Rabanne.

Bardzo cieszę się ze współpracy RABANNE H&M. Kolekcja idealna na imprezy, sylwestra i karnawał. Same dodatki, takie jak torebki czy biżuteria znakomicie mogą uzupełniać codzienne stylizacje. Wybrałam fioletowy komplet - top i spodnie i przyznam, że nigdy nie miałam w szafie tak niesamowitego zestawu, w takim kolorze. Świetnie czuję się w tym odcieniu i jestem gotowa na karnawał! - powiedziała Julia Kuczyńska.

Połączenie przeszłości z nowoczesnym sznytem. Tak mogłabym podsumować najnowszą kolekcję, w której widzę sporo inspiracji mistrzem Paco Rabanne, który zapoczątkował nurt space age. To bardzo energetyczna, nierealna, błyszcząca i futurystyczna kolekcja, w której doskonale się odnalazłam - przyznała Joanna Horodyńska, która doskonale potrafi łączyć style, faktury i materiały. Do czerwonego, męskiego swetra ze srebrną aplikacją założyła złotą spódnicę, srebrno-złote kowbojki, złoty kolczyk i torebkę z kolekcji samego mistrza.

Odważny outfit wybrała również Natasza Urbańska, prezentując się w fioletowym zestawie - krótkim żakiecie ze stójką i spodniach, zarzucając niedbale na ramię oversizeowe, sztuczne futro w kolorze pistacjowym. - Na tym polega szaleństwo dzisiejszej nocy i moda, która zachęca do odwagi. Dla mnie artystki ta kolekcja jest zaproszeniem do zabawy modą, trochę teatralna, trochę ostentacyjna, ale w wysmakowany sposób. Na tym polega szaleństwo dzisiejszej nocy - dużo błysku, blasku i szeleszczących cekin. Jestem oczarowana również garniturem, przywołującym wojskowe skojarzenia - granatowe spodnie z czerwonym lampasem i marynarka ze złotymi zdrobnieniami jest czymś, co bardzo chciałabym mieć w swojej szafie - powiedziała Natasza Urbańska.