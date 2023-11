Premiera spektaklu [Things We Do for] LOVE. Zobacz zdjęcia! Olśniewająca Bogna Sworowska, Wiktor Zborowski z żoną i wielu innych

W sobotę 25 listopada odbyła się premiera wyjątkowego spektaklu [Things We Do for] LOVE. Na wydarzeniu pojawiła się plejada znanych twarzy! Olśniewająca Bogna Sworowska, Wiktor Zborowski z żoną, Hanna Śleszyńska, Małgorzata Socha, Janusz Gajos, Julia Pietrucha - to zaledwie skromny wycinek. Zobacz zdjęcia!

Intensywny, wciągający, prawie trzygodzinny spektakl "[Things We Do for] LOVE" w reżyserii Eugeniusza Korina 25 listopada zadebiutował na deskach Teatru 6. piętro. Alan Ayckbourn - wybitny dramatopisarz, autor sztuki mówił o niej tak: to sztuka, w której namiętny romans między dwojgiem ludzi niszczy wszystko wokół nich. W imię miłości można robić rzeczy, których nigdy nie zrobiłoby się w imię niczego innego; w tym zdradzać przyjaciół, kłamać i oszukiwać. Zadziwia mnie fakt, że niektóre z najgorszych ludzkich zachowań są udziałem właśnie zakochanych.

Na scenie występują znani i lubiani aktorzy: Anna Dereszowska, Lesław Żurek, Joanna Liszowska i Marek Kalita. Co ich bohaterowie są w stanie zrobić dla miłości? Niestety, nie robimy tylko tych pięknych rzeczy. Chciałoby się powiedzieć, że w imię miłości potrafimy wiele poświęcić i stajemy się lepszymi ludźmi, ale to nie do końca jest prawda. Między innymi o tym opowiada nasz spektakl - mówiła Anna Dereszowska w studiu Dzień dobry TVN. - Sztuka rozgrywa się współcześnie w wiktoriańskiej kamienicy trzypiętrowej. W suterenie mieszka Gilbert, mój najemca. Ja jestem Barbarą, właścicielką kamienicy. Na pierwsze piętro wprowadza się moja przyjaciółka z narzeczonym. Jest nas czworo i resztę pozostawiam państwa wyobraźni - dodała.

Mój bohater jak najbardziej jest osobą, która pokazuje, że miłość potrafi pchnąć do działań najbardziej szalonych. On jest taki specyficzny. Postrzegam go jako człowieka bardzo szlachetnego, ale z boku czy przez innych bohaterów sztuki może być odbierany zupełnie inaczej. To jest dość ciekawe w tej postaci, ale nie będę zdradzał więcej - mówił Lesław Żurek, zachęcając widzów do odwiedzenia Teatr 6. piętro.

"[Things We Do for] LOVE" jest trzecim spektaklem scenicznego tryptyku SEX / PŁEĆ / GENDER na scenie Teatru 6.piętro, który stawia przed widzami takie pytania, jak: Co to znaczy być kobietą? Co to znaczy być mężczyzną? Co znaczy dla mężczyzny i kobiety bycie razem? Na premierze spektaklu wśród gości nie zabrakło przedstawicieli show-biznesu. Przed obiektywami aparatów pozowali m.in.: Małgorzata Socha, Robert Kozyra, Julia Pietrucha, Hanna Gronkiewicz-Waltz, Rafał Trzaskowski, Piotr Jacoń, Michał Żebrowski, Aleksandra Żebrowska, Hanna Śleszyńska, Maria Winiarska, Wiktor Zborowski, Janusz Gajos, Pola Gonciarz, Jerzy Schejbal, Bogna Sworowska, Jarosław Szado, Monika Olejnik, Tomasz Ziółkowski, Edward Miszczak, Andrzej Pągowski, Maria Winiarska i Wiktor Zborowski. źródło: AKPA. Zobacz zdjęcia!

