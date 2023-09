Plejada gwiazd na premierze spektaklu „Edukując Ritę”. Edyta i Cezary Pazura, Jolanta Kwaśniewska, Małgorzata Socha, Bogna Sworowska i inni Redakcja Telemagazyn

Sobotnie wieczory to nie jest pora na siedzenie w domu, a obcowanie ze sztuką - do takich wniosków zdecydowanie doszli gości, którzy pojawili się na premierze spektaklu „Edukując Ritę” w Teatrze 6. Piętro. Edyta i Cezary Pazura, Jolanta Kwaśniewska, Małgorzata Socha, Bogna Sworowska - to zaledwie ułamek listy znakomitych gości. Zobacz zdjęcia!