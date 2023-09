Program telewizyjny na niedzielę, 24.09.2023. Co warto obejrzeć w niedzielę, 24.09.2023 w TV?

W Los Angeles dochodzi do brutalnych napadów na konwoje Fortico Security - firmy zajmującej się przewożeniem gotówki. W firmie pojawia się nowy ochroniarz - Patrick Hill, w skrócie zwany H. Jest to milczący człowiek mający umiejętności zawodowego zabójcy. Okazuje się, że H. kieruje się żądzą zemsty. „Jeden gniewny człowiek” – TV Puls, godz. 20:00

W 1904 roku w Oslo w Norwegii miało miejsce trzęsienie ziemi o sile 5,4 w skali Richtera. Ruchy tektoniczne w Skandynawii jednoznacznie wskazują, że katastrofa może się powtórzyć. Naukowcy przewidują, że może dojść do trzęsienia ziemi o skali, jakiej dotychczas na Ziemi jeszcze nie zarejestrowano. Kristian Eikjord dostrzega realne zagrożenie i stara się ochronić bliskich.

„The Quake. Trzęsienie ziemi” – TV Puls, godz. 20:00

Młody Peter Parker przeżywa ekscytująca przygodę z Avengersami, po której wraca do domu. Chłopak za wszelką cenę stara się na nowo przywyknąć do codzienności. Wciąż mieszka z ciotką May i pozostaje pod czujnym okiem mentora - Tony'ego Starka. Pewnego dnia w jego życiu pojawia się groźny Vulture. Peter musi działać, aby nie stracić wszystkiego, co kocha.

„Spider-Man: Homecoming” – Super Polsat, godz. 20:05