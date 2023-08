Promienna Małgorzata Tomaszewska i zakochani Hanna Żudziewicz i Jacek Jeszke na aukcji charytatywnej „Wieczór Dobrych Mocy”! Kto jeszcze?

W środę, 9 sierpnia odbyła się aukcja charytatywna „Wieczór Dobrych Mocy”. Wydarzenie odbyło się Warszawie, na scenie RELAX. Za aukcję odpowiadała fundacja #MusiByćDobrze Jak możemy przeczytać na oficjalnej stronie fundacji:

To najbardziej optymistyczne wydarzenia w Warszawie dające nadzieję, że zawsze #MusiByćDobrze! Powstało, by dodać “wyjątkowości w codzienności” publiczności i dzieciom z domów dziecka oraz pieczy zastępczej typu rodzinnego, dla których odbędzie się aukcja charytatywna. Dochód z niej oraz z biletów/cegiełek umożliwi wyjazd dzieci na specjalny, terapeutyczny obóz pod żaglami na Mazurach. Dlaczego żagle? Bo to najlepsza szkoła życia na lądzie. Pasja, która ratuje w trudnych sytuacjach. Szansa, by w przenośni i dosłownie zrozumieć, jak to jest być “na fali”