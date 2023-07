„Prosta sprawa”. Twórca „Furiozy” kręci serial sensacyjny na podstawie powieści Wojciecha Chmielarza. Mateusz Damięcki w głównej roli

Kino akcji to zawsze jest wyzwanie. Bezimienny, którego gram, to facet nie tylko z tajemniczą przeszłością i kodeksem moralnym wpisanym w DNA, ale też sprawny fizycznie, wyszkolony mężczyzna. Biega, skacze, walczy, świetnie posługuje się każdą bronią. Dla mnie oznaczało to godziny ćwiczeń, budowania sylwetki, nauk choreografii scen walk. PROSTA SPRAWA, chciałoby się powiedzieć, a jednak w rzeczywistości nic nie jest takie proste, jak się wydaje. Innymi słowy – ta rola to krew, pot i łzy… ale przy ekranizacji tak świetnej powieści, wszystko jest tego warte.