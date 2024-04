Przepiękna Roksana Węgiel i Piotr Gąsowski w panterce. Tak wyglądał „Disney. Koncert spełnionych życzeń”!

100-lecie Disneya

Aż trudno w to uwierzyć, ale The Walt Disney Company, zwany jako Disney, w zeszłym roku świętował swój jubileusz 100-lecia! Nieprzerwanie, od 1923 roku opowieści Disneya pokazują nam - młodszym i starszym, że nie ma na świecie nic potężniejszego niż moc szczerego życzenia. Bohaterowie klasycznych animacji i najnowszych kinowych przebojów patrzą w gwiazdy i dzielą się z nami swoimi najskrytszymi pragnieniem w piosenkach. Liczą na odmianę losu, wielką przygodę albo miłość, a my z zapartym tchem czekamy na szczęśliwe zakończenie.

To właśnie dlatego z okazji Dnia Disneya, w wielkanocny poniedziałek na Polsacie został wyemitowany wyjątkowy koncert, przypominający najpiękniejsze muzyczne momenty pełne życzeń, które się spełniły. Nagranie koncertu odbyło się 19 marca w Teatrze Polskim w Warszawie. Widowisko zatytułowane „Disney. Koncert spełnionych życzeń” przeniosło widzów w magiczny świat, w którym nie może zabraknąć oczywiście ich ulubionych gwiazd sceny muzycznej.