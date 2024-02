„Ranczo”. Tak wygląda słynny dworek Lucy! Okazuje się, że posiadłość z serialu istnieje naprawdę!

Tak wygląda słynny dworek Lucy z serialu „Ranczo”

ZOBACZ ZDJĘCIA

Serial „Ranczo” jest jednym z najpopularniejszych polskich seriali ostatnich lat. Słynna produkcja TVP, przed ponad 8 lat emisji gromadziła przed telewizorami miliony Polaków, chcących śledzić losy bohaterów wsi Wilkowyje. Choć emisja ostatniego odcinka miała miejsce 27 listopada 2016 roku, to widzowie wciąż do niego wracają. Od 2020 roku mogą to robić za pośrednictwem platformy Netflix, na której są dostępne wszystkie odcinki kultowego serialu.

„Ranczo” doczekało się nawet swojej pełnometrażowej filmowej wersji pt. „Ranczo Wilkowyje”.