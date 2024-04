„Emanet” odcinek 265. Selim wpada w ręce ekipy Alego, a Seher i Yaman uwalniają się! Znajdą pomoc na czas?! [STRESZCZENIE ODCINKA]

Oto, co wydarzy się w nadchodzącym odcinku serialu „Emanet”:

Selim desperacko próbuje znaleźć transport za granicę dla siebie, Seher i Yusufa. Ali i jego ludzie depczą mu po piętach, aż w końcu udaje im się go schwytać w jednym z portów. Zuhal chce odkupić od Melahat nagranie, na którym İkbal przyznaje się do swoich zbrodni. İbrahim dochodzi do siebie, ale tym razem to Czarna się rozchorowuje. İbrahim zamierza odwdzięczyć się za jej opiekę. İkbal nie posiada się z radości na wieść o prawdopodobnej śmierci Yamana. Nie może się doczekać, by stanąć na czele imperium. Tymczasem ranny Yaman jest w coraz gorszym stanie. Na szczęście po wielu trudach Seher udaje się otworzyć drzwi. Cała trójka wydostaje się z niewoli, muszą jednak uciekać pieszo przez las. Selim obiecuje Firatowi, że zaprowadzi policję do miejsca, w którym więzi Seher i Yusufa.