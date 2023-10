„Rodzinka.pl”. Emilia Dankwa szczerze o swoim życiu zawodowym. To dlatego fani tak rzadko ją mogą widywać na małym ekranie!

Emilia Dankwa to młoda aktorka, która największą popularność i rozpoznawalność zyskała za sprawą roli Zosi w serialu „Rodzinka.pl”. Do obsady dołączyła w 2011 roku, w wieku zaledwie sześciu lat.

Wydawać by się mogło, że talent i spora popularność to czynniki, które mogą jedynie pomóc w karierze i sprawić, że aktor może przebierać w rolach. Tymczasem Emilia Dankwa nie pojawia się zbyt często. W rozmowie z reporterem Pomponik.pl młodziutka aktorka zdradziła, co jest tego przyczyną.

Po prostu nie mam propozycji, które mi pasują, ale czasem ja nie pasuję - np. otrzymywałam informację, że szukają „słowiańskiej rodziny” - wyznała.

Nie oznacza to, że bierze każdą rolę, jaka się pojawi. - Odrzucam takie, w których siebie nie widzę. Gdy byłam młodsza, to odrzucałam tak zwane „ciężkie role”. Jeśli wiem, że nie czułabym się dobrze w roli, to się nie zmuszam - wyznała. Zdradziła także, że w ostatnim czasie otrzymała interesującą propozycję, którą przyjęła i nad którą obecnie pracuje. Aktorka nie chciała jednak zdradzić nic więcej.