„Rolnik szuka żony 10”. To ona zawróciła Waldemarowi w głowie! Piękna Ewa jest znaną piosenkarką. Zobaczcie jak śpiewa!

To ona zawróciła Waldemarowi w głowie!

Niedawno ruszyła jubileuszowa - 10. edycja programu „Rolnik szuka żony”. Jednym z bohaterów szukających miłości jest Waldemar. Mężczyzna wzbudził duże kontrowersje, gdy widzowie zobaczyli jego wizytówkę. Jak wyznał w pierwszym odcinku, musiał zmierzyć się z ogromną dawką hejtu i niezrozumienia, lecz liczy na to, że program pokaże jego prawdziwą twarz i ludzie się do niego przekonają.

Waldemar dostał zaledwie 14 listów i to ten ostatni okazał się najszczęśliwszym! Napisała go piękna Ewa, która od razu wpadła Waldiemu w oko. Połączyła ich wspólna pasja do muzyki i filmów. Zauroczony listem rolnik zadzwonił do kobiety i zaprosił ją na randkę! Czy stworzą szczęśliwą parę tej edycji?