„Rolnik szuka żony 10”. Waldek w końcu pochwalił się synem! Taki ojciec to prawdziwy skarb!

Waldemar z „Rolnik szuka żony 10” pokazał swojego syna

Waldek to bez wątpienia najbarwniejsza postać 10. edycji „Rolnik szuka żony”. Rolnik, który cieszy się dziś olbrzymią popularnością w sieci, postanowił pochwalić się swoją nową fryzurą! Zmiana na…

Mimo, iż popularny Waldi co odcinek mierzył się z potężną falą hejtu, to zyskał także całkiem pokaźne grono sympatyków. Najlepiej widać to po instagramowym koncie rolnika, na którym każdego dnia przybywa tysiące nowych obserwujących. Waldek zdaje się być z tego faktu niezwykle zadowolony i chętnie dzieli się tam z internautami przeróżnymi informacjami na swój temat.