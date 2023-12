Ronn Moss ma 71 lat i wciąż zachwyca formą! Tak wygląda gwiazdor „Mody na sukces”!

„Moda na sukces” kultowa

„Moda na sukces” w Stanach Zjednoczonych nadawana jest od marca 1987 roku aż do dzisiaj i do tej pory wyemitowano ponad 8000 odcinków! To robi wrażenie! W Polsce serial był nadawany w latach 1994-2014 przez TVP 1, a następnie w latach 2016-2017 wyświetlała go Nowa TV.

Ronn Moss ikoną serialu

Jednym z największych gwiazdorów i zdecydowanie najbardziej rozpoznawalnych aktorów „Mody na sukces” jest Ronn Moss, który od 1987 do 2012 roku wcielał się w jednego z głównych bohaterów, Ridge'a Forrestera. Po tylu latach był już zmęczony tą rolą, a na ekranie zastąpił go niemiecko-brytyjski aktor, Thorsten Kaye.

Ronn Moss urodził się 4 marca 1952 roku w Los Angeles. Ukończył University of California Los Angeles. Mając 24 lata założył muzyczną grupę rockową Player. W 2010 roku... wziął udział we włoskiej edycji „Tańca z gwiazdami”!

Największą sławę przyniosła mu „Moda na sukces”, ale próbuje swoich sił także w innych produkcjach. W swoim aktorskim CV ma kilka ról, wystąpił m.in. w filmie "Zastępstwo" (2000), "Her Morbid Desires" (2008), "The Bay" (2010), "This Is Our Christmas" (2018) czy "Trail Blazers" (2021).