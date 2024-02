„Sami swoi. Początek” hitem kin! Film przyciągnął już ponad pół miliona osób!

„Sami swoi. Początek” w reżyserii Artura Żmijewskiego szturmem podbili kina. Film, który grany jest zaledwie od dziesięciu dni zgromadził już ponad półmilionową widownię i kolejny weekend króluje w zestawieniu box office.

_To jest film, w którym każdy znajdzie coś dla siebie: zarówno ci, którzy bardzo dobrze znają historię rodu Pawlaków i Karguli, jak i ci, dla których są zupełnie obcy, bo będą mogli sobie od tego zacząć _– zachęca Karol Dziuba, który wcielił się w postać Władysława Kargula.

Historia filmu „Sami swoi. Początek”

Scenariusz filmu „Sami swoi. Początek” powstał na podstawie książki „Każdy żyje jak umie”, której autorem jest Andrzej Mularczyk. To on napisał scenariusze do filmów, które stały się kultowymi. Inspiracją dla trylogii i jej prequela, który obecnie święci triumfy w kinach, były prawdziwe wydarzenia. Pierwowzorem postaci Kazimierza Pawlaka był stryj Andrzeja Mularczyka. Autorem zdjęć do filmu „Sami swoi. Początek” jest Piotr Śliskowski. Za kostiumy odpowiada Emilia Czartoryska, charakteryzacją zajęła się Pola Guźlińska, a scenografią Ryszard Melliwa i Marcin Dyakowski.

Anna Dymna opowiada o filmie

Wszyscy wiedzieli, co mają robić. Wykonywali swoje zadania tak, jakby to była dla nich sama przyjemność. A pracowali tu wspaniali artyści – opowiadała o pracy na planie wcielająca się w postać Pecynichy Anna Dymna – wszyscy robili to z radością. Rysiu Melliwa, wspaniały scenograf, mój wieloletni przyjaciel z Krakowa, ze swoimi kolegami wyszukali, wyczarowali piękne plany. Dbałość o rekwizyty, kostiumy, charakteryzację zachwycała. Wszystko autentyczne – żadna cepelia. Gdy ujrzałam Adasia Ferencego, Zbyszka Zamachowskiego w kostiumach i charakteryzacji, od razu ich pokochałam jak braci. Kiedy zobaczyłam siebie, też byłam pod wrażeniem. Zmieniona, a prawdziwa. I takie piękne, autentyczne czepce dziewczyny splatały mi na głowie.

O czym są „Sami swoi. Początek”?

Pawlak i Kargul - bohaterowie kultowej trylogii ,,Sami swoi", przed trafieniem na Ziemie Odzyskane byli sąsiadami we wsi na Kresach na terenie obecnej Ukrainy. I już wtedy było to wybuchowe sąsiedztwo… „Sami swoi. Początek” to barwna opowieść, w której drobne złośliwości przeplatają się z życiowymi kamieniami milowymi. Charakterne postaci w połączeniu z wielką historią w tle zabiorą widza w sentymentalną, ale też porywającą i pełną humoru podróż.

Jesteśmy na Google News. Dołącz do nas i śledź TeleMagazyn.pl codziennie. Obserwuj TeleMagazyn.pl

FACEBOOK Dołącz do nas na Facebooku! Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy! Polub nas na Facebooku! X Dołącz do nas na X! Codziennie informujemy o ciekawostkach i aktualnych wydarzeniach. Obserwuj nas na X! KONTAKT Kontakt z redakcją Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo? Napisz do nas!