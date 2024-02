„Sami swoi. Początek”. Adam Bobik jako nowy Pawlak zachwycił widzów! Co wiemy o aktorze? Zobacz zdjęcia!

Komedia „Sami swoi. Początek” to jeden z najgłośniejszych tytułów 2024 roku. W rolę kultowego Pawlaka wcielił się młody aktor Adam Bobik. Co o nim wiemy? Jak się czuł, mierząc z kultową rolą? Zobacz!

O czym jest film „Sami swoi. Początek”?

Film „Sami swoi. Początek” zabiera widzów do czasów dzieciństwa i młodości uwielbianych bohaterów: Pawlaka i Kargula, doskonale znanych kilku pokoleniom Polaków. Poznajemy wydarzenia, które miały miejsce zanim skłóceni sąsiedzi przenieśli do nowej, powojennej Polski. To właśnie ten rozdział opowieści miał powstać jako pierwszy, jednak nie sprzyjały temu okoliczności polityczne lat. 60-ych. – Nikt by nie pozwolił na produkcję filmu, który w negatywny, trochę prześmiewczy sposób ukazuje bratni naród radziecki – przyznał w jednej z rozmów Tomasz Kubski, producent filmu.

Kim są twórcy filmu „Sami swoi. Początek”?

Autorem scenariusza filmu „Sami swoi. Początek” (na podstawie książki „Każdy żyje jak umie”), podobnie jak wszystkich innych części sagi, jest Andrzej Mularczyk. Tworząc go, inspirował się prawdziwymi wydarzeniami i historią własnej rodziny - pierwowzorem postaci Kazimierza Pawlaka był jego stryj.

Chcę, żeby była to zupełnie nowa, uniwersalna opowieść o nas, takich, jakimi jesteśmy na co dzień, ze wszystkimi wadami i zaletami. Niezależnie od miejsca, w którym żyjemy! – wyznał w wywiadzie Artur Żmijewski, który debiutuje tym tytułem w roli reżysera.

W rolę Kargula wcielił się Karol Dziuba, zaś na ekranie pojawia się m.in. Paulina Gałązka, Weronika Humaj, Zbigniew Zamachowski, Katarzyna Krzanowska, Mirosław Baka, Wojtek Malajkat, Anna Dymna, Janusz Chabior i Adam Ferency. W rolę słynnego Kazimierza Pawlaka wcielił się Adam Bobik.

Adam Bobik: nowy Pawlak

Adam Bobik to urodzony 18 listopada 1988 r. w Hajnówce polski aktor telewizyjny, filmowy i teatralny, znany między innymi jako Maciek Kowal w serialu „Na dobre i na złe” w TVP2. Jak wyznał w rozmowie z Wyborczą, to właśnie rola Maćka Kowala w serialu pozwoliła mu na poświęcenie się bez reszty aktorstwu i porzucenie dorywczych prac. Wcześniej pracował m.in. jako telemarketer, zaś jego egzamin do Akademii Teatralnej w Warszawie poszedł... kiepsko. - Komisja uznała, że się nie nadaję i mi podziękowano po pierwszym etapie - wyznał w wywiadzie dla Wyborczej. Jak sam jednak przyznaje - choć chciał się poddać, nie pozwolili mu bliscy, wspierający go na każdym etapie dążenia do marzeń. - Mama powiedziała, żebym spróbował w Warszawskiej Szkole Filmowej. Byłem sceptyczny. Bałem się, że biorą duże pieniądze, a nic z tego nie ma. Poszedłem na egzamin, dostałem się. Plan był taki: liznę trochę aktorstwa, żeby znów spróbować do państwowych szkół za rok. Ale trafiłem na świetną wykładowczynię, Elę Słobodę. Zakochałem się w tym, co proponowała na zajęciach i zostałem - wyznał w wywiadzie.

Adam Bobik wcielił się także w Kazimierza Pawlaka w filmie „Sami swoi. Początek”, dla wielu kultową i pozycją, i postacią. Czy bał się zmierzyć z legendą? - W trakcie czytania scenariusza nie nachodziły mnie takie refleksje, dopiero później pojawiła się panika: „Kurczę, my naprawdę porywamy się na realizację kultowej rzeczy”. Pomyślałem nawet, że to się nie może udać. Ale powiedziałem sobie: „No dobra, jeżeli coś takiego przydarza się w moim życiu, to trzeba w to wejść”. Później, w trakcie zdjęć, nie miałem już czasu, żeby to analizować. Byłem skupiony i zmotywowany, żeby grać, grać, grać i nie lękać się - wspominał w rozmowie z PAP. Jego rola Pawlaka, młodszej wersji postaci wykreowanej przez Wacława Kowalskiego, została ciepło przyjęta przez widzów. On sam nie krył w rozmowach, że czerpał garściami z oryginału.

Brałem maksymalnie, ile się dało, bo grzechem byłoby nie skorzystać z tak genialnej roli, jaką zrobił Wacław Kowalski. Myślę, że z mojej strony bardzo pyszne byłoby takie podejście: „Nie, nie będę czerpał z Kowalskiego, nie będę się na nim wzorował, bo ja to zrobię po swojemu”. Skoro ktoś zrobił coś genialnego, to trzeba z tego czerpać, więc słuchałem, jak on mówi, patrzyłem, jak się porusza, jak reaguje, podglądałem jego choleryczność, zadziorność, temperament, sposób poruszania się, słynne kroczki, bo on w zasadzie cały czas biegał. Tak naprawdę wszystko była dla mnie ważne i inspirujące - wyznał Bobik w rozmowie z PAP przyznając, że najtrudniej było mu uchwycić... sposób śmiania się. Trzymamy kciuki za kolejne projekty!

