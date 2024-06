Będzie 2. część „Akademii pana Kleksa”! Nadchodzi „Kleks i wynalazek Filipa Golarza”!

O czym opowie kontynuacja „Akademii Pana Kleksa”, czyli „Kleks i wynalazek Filipa Golarza”?

Trochę czekałem, ale w końcu w trylogii „Akademia Pana Kleksa” pojawia się w pełnym wymiarze postać Filipa Golarza, którą miałem przyjemność zagrać. Filip powraca, żeby zemścić się za odrzuconą miłość i poniżenie, którego doświadczył w Akademii. Czy uda mu się zniszczyć Akademię? Ja wiem, co się wydarzy, a widzowie musza poczekać do 3 stycznia i oficjalnej premiery – mówi Janusz Chabior, który wciela się nowego, ale kluczowego bohatera opowieści.

Po letniej przerwie Ada Niezgódka wraca do Akademii, żeby rozwikłać tajemnicę pochodzenia swojego przyjaciela – Alberta. W tym samym czasie profesor Kleks wyrusza do świata realnego, żeby odnaleźć przyjaciela sprzed lat. Okazuje się, że oba te tropy prowadzą do dawnego absolwenta Akademii – Filipa zwanego Golarzem…

„Akademia pana Kleksa” była hitem

Jeżeli pierwsza część „Akademii Pana Kleksa” rozpaliła dziecięcą wyobraźnię, to druga nie tylko zaświeci jeszcze mocniej, ale i pokaże kompletnie nowe furtki do przestrzeni, które dotychczas były zamknięte nawet dla dorosłych. Czy można kochać robota? Czy tworząc go, można pozostać obojętnym na jego ludzki pierwiastek? Każdy z nas raz na jakiś czas musi opuścić swoją strefę komfortu i udać się do świata realnego. Cała sztuka polega na tym, aby to świat realny stał się strefą komfortu. Zobacz, jak z tymi zagadnieniami poradzą sobie Ci, których pokochała cała Polska – mówi Maciej Kawulski, który stworzył niezwykły magiczny świat i wyreżyserował oba filmy.