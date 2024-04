„Sanatorium miłości 6” odcinek 5. Małgorzata dała popalić Andrzejowi! Kuracjuszka nie przebierała w słowach!

Kłótnia Andrzeja i Gosi

Andrzej postanowił dogadać się z Gosią. Oj, nie było lekko! - Przepraszam cię za to wszystko, przyjmuję na klatę - wyznał jej senior. - Pewnych rzeczy się nie przeskoczy, po prostu - wypaliła uczestniczka. - Ja cię od podszewki poznałam, dwa dni mi wystarczyły - podsumowała go. - Słuchaj, kochany Andrzejku, nic z tego nie będzie - powiedziała mu prosto w twarz gdy senior zaczął ją naciskać.

Zygmunt przygotował się do randki z Marią Luizą, która... zaczęła strofować go za maniery przy stole. Opowiedziała również o swoim ostatniej relacji, którą mocno odchorowała. Wspomniała również swojego zmarłego męża, który traktował ją jak księżniczkę. - Ja porównuję mężczyzn do mojego męża - przyznała w rozmowie z Martą Manowską.

Pokaz mody w „Sanatorium miłości 6”

Dobrani w pary kuracjusze musieli następnie wybrać sobie stroje, które mieli zaprezentować pozostałym podczas pokazu mody. Pomagała im Edyta Herbuś, by na wybiegu wydobyli z siebie to, co w nich najlepsze! Niektórzy doskonale dobrali swoim połówkom kreacje. - Jakby to była moja druga skóra - nie kryła zachwytu Maria Luiza.