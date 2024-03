„Sanatorium miłości”. To koniec Iwony i Gerarda!? Jest komentarz pary

Dla Iwony będzie to pierwsza wizyta u córki Gerarda. Choć obie panie poznały się wcześniej, zobaczenie, jak żyje córka partnera, z pewnością będzie dla seniorki wyjątkowym przeżyciem.

- W maju lecimy do córki Gerarda, Tani i do jej rodziny do Szwajcarii. Z pewnością będzie to mocno emocjonalne spotkanie, bo pierwszy raz będzie to spotkanie w miejscu, w którym mieszka córka Gerarda - powiedziała w rozmowie z ShowNews.pl Iwona Mazurkiewicz.