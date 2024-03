Sekrety Krzysztofa Krawczyka ujrzały światło dzienne! Ewa Krawczyk zdradziła, jak „oszukiwał” czas i fanów. „Było wiele kłótni na ten temat”

To właśnie trzecia żona w godny pochwały sposób dba, aby pamięć o jej utalentowanym mężu zbyt prędko nie przeminęła. Niedawno wydała wraz z Andrzejem Kosmalą książkę poświęconą zmarłemu artyście pod tytułem „Sława zniesławia. Rozmowa rzeka”. Przemyca ona w niej sekrety, o których fani Krawczyka nie mieli pojęcia.

Przez wiele lat działalności artystycznej Krzysztof Krawczyk zawsze wyróżniał się spójnym, przemyślanym wizerunkiem i przykładał wielką uwagę do tego, jak się prezentuje na scenie i podczas spotkań z fanami. Jak zdradziła wdowa, to właśnie jej mąż zaznajomił ją ze sztuką... makijażu. - Krzysiu nie miał cery gładkiej, ale z bruzdami, więc malowanie się było konieczne. Ja się wtedy nie malowałam. Kiedyś Krzyś zapytał mnie, dlaczego się nie maluję. Odpowiedziałam, że nie umiem i zaczęła się nauka. To mój mąż zrobił mi pierwszy w życiu makijaż - wyznała.