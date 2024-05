Serial „Kolumbowie” rozsławił Karola Strasburgera i Jana Englerta. Kto jeszcze w nim grał? Zobacz, jak zmieniła się obsada!

„Kolumbowie"- serial o wysławionym pokoleniu

Serial „Kolumbowie” w reżyserii Janusza Morgensterna miał swoją premierę 9 września 1970 roku. Produkcja była jednym z pierwszych polskich seriali opowiadającym o II wojnie światowej, okupacji i Powstaniu Warszawskim. „Kolumbowie” są telewizyjną adaptacją powieści Romana Bratnego pt. „Kolumbowie. Rocznik 20”. Ekranizacji doczekały się dwa pierwsze tomy, czyli „Śmierć po raz pierwszy” oraz „Śmierć po raz drugi”. W pięciu odcinkach serialu opowiedziano dzieje przedstawicieli pokolenia „Kolumbów” - pierwszego pokolenia urodzonego w niepodległej Polsce, którzy stawali się dorośli w okresie II wojny światowej.

„Kolumbowie” to oparta na faktach opowieść o grupie przyjaciół, którzy zamiast żyć w „normalnym świecie" poświęcają się działalności w podziemiu. Co ciekawe, reżyser serialu sam należał do „pokolenia Kolumbów”. Za tę produkcję otrzymał Nagrodę Ministra Obrony Narodowej II stopnia, Nagrodę Przewodniczącego Komitetu d.s. Radia i Telewizji oraz Złoty Ekran w kategorii: film telewizyjny.