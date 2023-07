Sławomir Świerzyński żyje jak król! Luksusowy jacht lidera „Bayer Full” kosztował krocie! Karol Gawryś

Sławomir Świerzyński, czyli lider legendarnej discopolowej formacji „Bayer Full” jakiś czas temu przyznał, że nie ma on co liczyć na wysoką emeryturę. Na szczęście muzykowi przez lata udało się zgromadzić imponujący majątek. Ogromny jacht i własna stadnina koni tylko to potwierdzają. Sprawdźcie, jak żyje Sławomir Świerzyński!