„Ślub od pierwszego wejrzenia 9” odcinek 7. Mocna kłótnia Marcina i Kingi! To już koniec ich małżeństwa?

Kłopoty Marcina i Kingi

Marcin i Kinga próbują znaleźć drogę do siebie. Widać, że coś między nimi jest nie do końca tak, jak oboje by tego oczekiwali. Dobrą weryfikacją dla nich będzie codzienne życie i powrót do rzeczywistości. Podróż poślubna się zakończyła i pora sprawdzić się w realu. Na start oboje pojechali do Szczecina, gdzie na co dzień mieszka Marcin. Co ciekawe, nie będą tam spać razem, bowiem Marcin przygotował dla Kingi osobny pokój. Czy to ich zbliży do siebie czy wręcz przeciwnie?

Po przyjeździe do Szczecina Marcin i Kinga postanowili spotkać się z siostrą mężczyzny, chociaż siostra Marcina nie chce pojawić się przed kamerami i uczestniczyć w eksperymencie. W zasadzie do końca nie było wiadomo, czy dojdzie do tego spotkania. I to spotkanie stało się pierwszą kością niezgody między Marcinem a Kingą, która uznała, że Marcin nie powiedział jej o której godzinie będzie spotkanie. To spowodowało się, że się pokłócili, a Kinga zaczęła się odgrażać, że wróci do Gdańska. Nagła kłótnia wprowadziła małżonków w ponury nastrój. Rozmowa ewidentnie się nie kleiła, a zrezygnowany Marcin wprost wyznał, że muszą oboje przemyśleć swoją dalszą relację. To oznaczało jedno w tym momencie - Kinga powinna wrócić do siebie.