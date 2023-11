„Ślub od pierwszego wejrzenia 9”. Rozstanie Krzysztofa i Magdy to był tylko kolejny żart!? Fani pary nie mogą w to uwierzyć! Redakcja Telemagazyn

Choć 9. edycja programu „Ślub od pierwszego wejrzenia” już za nami, to uczestnicy show wciąż wzbudzają wśród fanów formatu ogromne emocje. Nie inaczej jest w przypadku Krzysztofa i Magdaleny, którzy mimo, iż zakończyli program jako małżeństwo, to niedawno ogłosili swoje rozstanie. Fani pary podejrzewają, że może być to ich kolejny żart!