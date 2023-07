„Śmiertelna pomyłka”. Nowy serial true crime w telewizji. Poznajcie niewybaczalne błędy nieuchwytnych zbrodniarzy!

Premiera serialu

Premierowe odcinki wyświetlane będą od poniedziałku do piątku na kanale 13 Ulica o 21.00 w ramach cyklu Lato prawdziwych zbrodni. Przekonajcie się, jakie „śmiertelne pomyłki" popełnili nieuchwytni przestępcy z kryminalnej przeszłości Stanów Zjednoczonych.

O czym jest serial?

Czy niepozorny szczegół może okazać się kluczem do rozwiązania skomplikowanej i tragicznej zagadki? Każdy, nawet najmniejszy detal ma znaczenie i może odwrócić bieg śledztwa, doprowadzając do aresztowania nieuchwytnych przestępców. W kolejnych odcinkach serialu Śmiertelna pomyłka poznamy odpowiedzi na pytania pozostające długo bez odpowiedzi. Uzyskać je pozwoliły dopiero tytułowe „śmiertelne pomyłki”. W pierwszym odcinku, zatytułowanym „Wzorce przemocy", zagłębimy się w dochodzenie w sprawie morderstwa studentki, w trakcie którego śledczy trafią na trop seryjnego mordercy z niezwykle brutalny modus operandi. W kolejnych odcinkach czekają nas również śledztwa dotyczące zwłok młodej kobiety porzuconych na wysypisku (Skrywana prawda), mordercy matek córek (Pakt z diabłem) oraz brutalnego zabójstwa kobiety zadźganej we własnej kuchni (Na widoku).