Świąteczna Agata Duda i Anna Dymna brylują na charytatywnej imprezie. Pierwsza dama znów wszystkich olśniła?

Odmieniona Agata Duda bryluje na charytatywnej imprezie radiowej „Jedynki”

ZOBACZ ZDJĘCIA

Jak co roku przed Świętami Bożego Narodzenia, Program pierwszy Polskiego Radia zorganizował akcję pt. „Choinki Jedynki”. To już 22. edycja akcji, gdzie tworzy się świąteczne ozdoby, które następnie zostaną zlicytowane, a pieniądze z ich sprzedaży przekazane na szczytny cel. W tym roku środki zasilą Fundację Anny Dymnej „Mimo Wszystko” oraz Fundację „Wspólnota Nadziei”. Jak co roku w „Choinki Jedynki” zaangażowała się małżonka Prezydenta RP, Agata Kornhauser-Duda.

W niedzielę 3 grudnia odbyła się impreza otwierająca „Choinki Jedynki”. W gmachu Polskiego Radia pojawiło się wiele znanych i cenionych osobistości takich jak: