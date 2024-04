Sylwia Grzeszczak kiedyś i dziś. Pamiętacie jej początki jako 16-letniej wokalistki w „Idolu”? Nie poszło jej wtedy najlepiej

Tak kiedyś wyglądała Sylwia Grzeszczak

Co ciekawe, jurorzy mieli mieszane uczucia co do występu młodziutkiej Sylwii Grzeszczak.

Mimo to, jurorzy dopuścili 16-latkę do kolejnej rundy. Jednak to by było na tyle. Sylwia Grzeszczak ostatecznie zakończyła swój udział na etapie grupowym. Zaledwie 6 lat później, 22-letnia już wokalistka wydała swój pierwszy solowy album Sen o przyszłości, który dzięki hitom takim jak „Małe rzeczy”, „Sen o przyszłości” i „Karuzela” okrył się potrójną platyną i otworzył Sylwii Grzeszczak drzwi do ogromnej muzycznej kariery.

