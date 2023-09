Sylwia Grzeszczak i Liber rozstali się po 9 latach małżeństwa! Artystka wydała oficjalne oświadczenie

Sylwia Grzeszczak i Marcin „Liber” Piotrowski rozstali się!

Sylwia Grzeszczak i Marcin „Liber” Piotrowski pobrali się 28 lipca 2014 roku utrzymując ślub w tajemnicy przed mediami.

Ślub jest naszą prywatnością, dlatego zależało nam, aby odbył się w bardzo kameralnym gronie, wśród najbliższych nam osób. Nie ukaże się zdjęcie z ceremonii, a później wywiad, w którym oboje będziemy opowiadać o naszej miłości

Para po raz pierwszy współpracowała ze sobą już w 2006 roku, gdy Grzeszczak nagrała trzy piosenki na płytę zespołu Ascetoholix, do której należał wtedy Liber. W 2007 wspólnie wzięli udział w trasie koncertowej „Gwiazdy na Warmii i Mazurach”, a rok później artystka wydawała swój debiutancki album we współpracy z raperem. To właśnie z tej płyty pochodzą kultowe - „Co z nami będzie” i „Mijamy się”.