Syn Edyty Górniak zmienił nazwisko. Allan już nie nazywa się Krupa! „Już od dawna chciał się odciąć od swojego ojca.To był główny powód”

Allan Krupa to powszechnie znany owoc związku Dariusza Krupy i Edyty Górniak. Nie oznacza to jednak, że miał sielankowe dzieciństwo. W dużej mierze to zasługa jego ojca, który w 2014 r. prowadząc auto pod wpływem narkotyków doprowadził do wypadku w którym zginęła kobieta. Od tamtego czasu można obserwować postępujące oddalanie się Allana od Dariusza Krupy, który po wyjściu z więzienia ponownie został ojcem. Poza Allanem i brzdącem narodzonym po jego odsiadce, ma jeszcze córkę Leę Krupę z Izabelą Adamczyk.