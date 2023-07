Syn Sylwii Peretti był pijany w momencie wypadku? Pojawiły się nowe ustalenia w sprawie Patryka P.

Śmierć syna Sylwii Peretti

W nocy z piątku na sobotę (z 14 na 15 lipca) w Krakowie, w rejonie mostu Dębnickiego, doszło do tragicznego wypadku, w wyniku którego śmierć poniosły cztery osoby. Poruszający się z dużą prędkością samochód sportowy uderzył w słup, spadł na Bulwar Czerwieński, gdzie uderzył w mur i wylądował na dachu. Czterej mężczyźni, w wieku od 20 do 24 lat, zmarli. Szybko okazało się, że auto należało do syna celebrytki Sylwii Peretii, Patryka P. Początkowo manager gwiazdy zapewniał, że Patryk był jedynie jednym z pasażerów, jednak ustalenia policji były jednoznaczne - to właśnie on prowadził pojazd. Sama Sylwia Peretti po tym wydarzeniu wycofała się z życia publicznego, a w piątek odbędzie się pogrzeb jej syna.