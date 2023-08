„Diabelnie boskie”. Julia von Stein zrugała pracownika restauracji. Teraz „królowa życia” przeprasza i skarży się na „obrzydliwe” komentarze

Julia von Stein przyznała także, że spodziewała się lawiny hejtu w reakcji na opublikowany film. Zaznaczyła jednocześnie, że choć ceni konstruktywną krytykę i dopuszcza świadomość, że ma gdzieniegdzie braku, to niektórzy posunęli się jednak o krok za daleko.

Do mnie mówicie, że ja mam mowę nienawiści. Słuchajcie... To co ja przeczytałam od was w komentarzach... Z niektórych się już po prostu totalnie śmiałam, ale niektóre były po prostu obrzydzające. Życzenie komuś śmierci, życzenie komuś i nawiązywanie do żółtego renault, gdzie były dwa wypadki samochodowe i zginęło kilka bardzo młodych osób jest po prostu obrzydzające i świadczy o was bardzo źle - zaznaczyła, odnosząc się m.in. do wypadku synaSylwii Peretti.