Trwają badania wraku samochodu syna Sylwii Peretti. Biegli sprawdzają szczegóły tragicznego wypadku! Pojawią się nowe dowody?

Według protokołu jazdy, Patryk P. miał ponad 2,3 promila alkoholu we krwi, pozostali pasażerowie pojazdu również byli w stanie nietrzeźwym. Według prokuratury kierowca mógł jechać nawet 120 km/h w miejscu, gdzie występowało ograniczenie do 40km/h.

To auto było nietypowe. Nie dość, że sportowe, to jeszcze tuningowane. Dlatego chcemy ustalić, czy dokonane w nim przeróbki mogły mieć wpływ na zdarzenie. Biegły ma się wypowiedzieć również co do tego, czy ten pojazd w ogóle mógł poruszać się po drogach – przekazał „Gazecie Wyborczej Kraków” Rafał Babiński, szef Prokuratury Okręgowej w Krakowie.