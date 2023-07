Tak dziś wygląda córka Izabeli Macudzińskiej z „Królowych życia”! Eliza ma 15 i zachwyca formą!

Córka „Królowej życia” zachwyca formą!

Izabela Macudzińska-Borowiak zdobyła popularność i uznanie fanów występując w programie „Królowe życia” . Prywatnie jest projektantką i właścicielką marki Just Unique, a w show występowała u boku męża - Patryka Borowiaka i córki, Elizy. Większość widzów zapewne pamięta jej córkę, jako małą dziewczynkę. Dzisiaj, Eliza zachwyca urodą i formą!

Izabela Macudzińska-Borowiak była jedną z najsłynniejszych bohaterek show TTV „Królowe życia”. W programie nie kryła swojego zamiłowania do luksusu i drogich materiałów! Niedawno przeprowadziła się do…

„Królowe życia” - o czym był kultowy program?

Każdy z bohaterów programu „Królowe życia” znalazł swój patent na szczęście. Dagmara, Rafał, Gabriel, Iza i Kasia realizują swoje marzenia o sukcesie i nie poddają się przeciwnościom losu. Nikogo nie pozostawiają obojętnym, budzą skrajne emocje - od uwielbienia po nienawiść, jednak to właśnie to pomogło im zawsze wyróżnić się z tłumu. Na przestrzeni 12 sezonów i ponad 300 odcinków widzowie pokochali bohaterów show i do dziś chętnie śledzą ich losy w mediach społecznościowych.