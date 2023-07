Synek Justyny Kowalczyk rośnie jak na drożdżach! Hugo ma tylko dwa lata, a już idzie w ślady swojego ojca

Hugo Tekieli idzie w ślady zmarłego ojca

Kacper Tekieli opuścił nie tylko kochającą żonę, ale i ich niespełna 2-letniego synka Hugo. Mimo żałoby po mężu, Justyna Kowalczyk stara się normalnie funkcjonować i tak jak za życia Kacpra, nadal zabiera swoją pociechę na górskie spacery. Po licznych zdjęciach, które nasza była mistrzyni udostępniła w mediach społecznościowych możemy zobaczyć, że mały Hugo nie tylko rośnie jak na drożdżach, ale także coraz lepiej czuje się podczas rodzinnych górskich wojaży. Choć we wrześniu skończy on dopiero 2 latka, to jak na swój wiek jest już niezwykle samodzielny jeśli chodzi o przemierzanie górskich szlaków, czy zdobywanie niewielkich skałek.